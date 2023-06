Le plastique et le polystyrène représentent 92% des déchets collectés au niveau des plages, selon les résultats du Programme national de surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages du Royaume.

« La répartition des déchets au niveau des plages surveillées pendant les deux campagnes indique que la catégorie de déchets prépondérants est le plastique/polystyrène, avec un taux de 92% », relève-t-on dans ce rapport dont les résultats ont été présentés, mardi à Rabat, par le ministère de la Transition énergétique.

Intervenant lors de la conférence de presse de présentation de ces résultats, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a souligné que la surveillance a touché 61 plages (38 sur la façade atlantique et 23 sur les côtes méditerranéennes).

Des analyses chimiques et mycologiques du sable des plages ainsi qu’une classification des déchets maritimes ont été aussi effectuées, a fait savoir Benali, précisant que de 70 à 80 % des déchets se trouvant sur les côtes ont une origine terrestre.

Il ressort aussi de ces résultats que les sous catégories, “mégots et filtres de cigarettes », “bouchons et couvercles en plastique” et “emballages de chips/emballages de bonbons/bâtons de bonbons” représentent, à elles seules, 60% de la totalité des déchets collectés.

Concernant la qualité mycologique du sable des plages, les résultats obtenus ont permis de révéler la présence de certains champignons, qui ne présentent pas généralement de risque pour la santé, au niveau de certaines plages, selon le rapport.