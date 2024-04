La CGEM, en partenariat avec MEDEF International, organise le Forum économique Maroc-France, le 26 avril 2024 à partir de 13H30 au Sofitel Jardin des Roses à Rabat.

Organisé autour du thème « Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales », ce forum sera l’occasion de donner une impulsion nouvelle au partenariat économique entre le Maroc et la France.

Il sera marqué par la présence, notamment de Nadia FETTAH, ministre de l’Economie et des Finances, de Bruno LEMAIRE, ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, de Chakib ALJ, Président de la CGEM et de Patrick Martin, Président du MEDEF.

Plus de 300 chefs d’entreprise marocains et français opérant dans différents secteurs, ainsi que d’institutionnels prendront part à cette rencontre d’affaires dont nous partagerons avec vous le programme dans les meilleurs délais.