Un atelier de concertation pour la formulation de la nouvelle politique nationale de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat (PNEE) à l’horizon 2035, a été organisé, jeudi à Rabat, avec la participation des partenaires sociaux publics et privés, de la société civile et d’organisations internationales.

Dans l’objectif d’identifier les solutions idoines pour surmonter les défis de l’emploi et de l’entrepreneuriat, en capitalisant sur le retour des expériences nationales et internationales, cette rencontre fait suite à la présentation des résultats d’évaluation à mi-parcours de la Stratégie Nationale de l’Emploi, SNE 2015-2025, lors de la réunion du Groupe de Haut Niveau tenue le 15 novembre 2022 sous la présidence du ministre de l’Inclusion économique, de la petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Ainsi, cette stratégie sera déclinée en des actions concrètes et des réformes importantes comme celles prévues dans le cadre du dialogue social, un ensemble de programmes ainsi qu’une action territoriale importante.

Voici l’essentiel de la nouvelle politique nationale de l’emploi et de l’entrepreneuriat (PNEE) à l’horizon 2035 :

– Objectifs : les objectifs clés de la PNEE sont la croissance de l’emploi et des revenus, la hausse du taux d’activité des femmes, la réussite de la généralisation de la sécurité sociale et la réduction du poids de l’économie informelle. Ces objectifs convergent, se renforcent les uns les autres et contribuent aux autres objectifs établis par le nouveau modèle de développement.

– Approche : l’approche pour la politique de l’emploi et de l’entrepreneuriat met résolument l’accent sur la nécessité de développer un entrepreneuriat de qualité, à tous les niveaux des chaines de valeur, de façon à homogénéiser la qualité des emplois dans les différentes catégories d’entreprises, en milieu urbain et en milieu rural, dans les secteurs agricoles, industriels et de services, dans les exploitations et les unités à caractère familial et dans les entreprises de capitaux.

– Élaboration : l’exercice d’élaboration de la PNEE à l’horizon 2035 aboutira à la formulation d’orientations pour compléter et faciliter la convergence des politiques publiques en vue de favoriser la création d’emplois de qualité pour tous les citoyens, le développement de métiers à forte valeur ajoutée et la transition de l’économie vers une économie de la connaissance durable ainsi que la formalisation vers l’économie formelle.