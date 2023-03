Pour assurer dans les meilleures conditions une saison Omra et Hajj 2023, Royal Air Maroc mobilise ses ressources humaines et matérielles pour réussir le déplacement des pèlerins vers les Lieux Saints.

La compagnie nationale annonce en effet la mise en place d’un programme de vols offrant plus de 61.000 sièges sur une centaine de vols reliant plusieurs villes marocaines à Jeddah et Médine.

Pour l’opération Omra du Ramadan qui s’étend du 18 mars au 04 mai, Royal Air Maroc

programmera 28.000 sièges sur des vols opérés par ses avions ainsi que par un appareil gros porteur affrété, d’une capacité de 436 sièges. Les vols directs seront programmés au départ des aéroports marocains suivants : Casablanca, Rabat, Tanger, Oujda, Fez, Marrakech et Agadir à destination de Jeddah et Médine.

De même pour l’opération Hajj 2023, qui durera du 02 juin au 22 juillet (phase aller

du 02 juin au 22 juin et phase retour du 02 juillet au 22 juillet), Royal Air Maroc a

programmé une capacité de 33.000 sièges sur 54 vols opérés par les avions de la

Compagnie ainsi que par deux appareils gros porteurs affrétés, d’une capacité

moyenne de 350 sièges chacun.

Les trois avions gros porteurs supplémentaires ont été affrétés auprès de compagnies

de renommée internationale, indique Royal Air Maroc dans un communiqué fraîchement publié.

« Ces appareils de dernière génération sont sélectionnés selon les critères de sécurité et de confort imposés par Royal Air Maroc. Leur mise à disposition répond à un processus rigoureux respectueux des réglementations et normes approuvés par les autorités d’aviation civile des pays où ils opèrent », ajoute la même source.

Et de préciser qu’outre le renforcement de la flotte, et afin de réussir ces opérations qui revêtent un caractère religieux d’une grande importance pour les Marocains, la compagnie a mis en place un dispositif de renfort spécial pour permettre aux pèlerins de se déplacer

dans les meilleures conditions.

RAM a ainsi renforcé les ressources humaines notamment au niveau des aéroports marocains ainsi que sur Mekka, Jeddah et Médine (au niveau des aéroports et des hôtels entre autres) pour assister les pèlerins marocains et leur faciliter les démarches et procédures relatives au transport.