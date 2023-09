En effet, détaille le CMC, la faiblesse de la reprise du cycle d’activité et la persistance des effets de la pandémie sur la dynamique de production et des échanges impose la mise en œuvre de mesures de relance qui permettent à l’économie de retrouver plus de vigueur afin de rattraper les pertes de croissance, de revenus et d’emplois, cumulées pendant plus de deux années.

D’autre part, l’exacerbation des tensions inflationnistes suggère plus de prudence dans la manipulation des instruments usuels du policy-mix, conseille le think thank économique.