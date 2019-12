La Fondation marocaine pour la Promotion de l’Enseignement préscolaire (FMPS) a multiplié son réseau par trois, passant ainsi de 614 classes à 2000 classes à fin 2019, a annoncé, mardi à Rabat, le président fondateur de la FMPS, Taieb Chili. « Le réseau de la FMPS a été multiplié par trois, avec l’ouverture de 2000 classes, et ceci porte la part de son réseau dans le milieu rural à 83%, grâce notamment à son partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) », qui a permis l’ouverture de plus de 1000 nouvelles classes préscolaires rurales, a dit M. Chkili lors de la 12ème réunion du Conseil d’administration (CA) de la FMPS.

Lors de cette réunion, présidée par Chkili, les membres du CA ont principalement passé en revue le bilan des réalisations de janvier à octobre 2019, la situation des engagements et l’état d’avancement du plan stratégique de la fondation cap 2028. Ils ont également présenté les grands programmes de développement dans lesquels la FMPS est engagée.

L’expansion du réseau traduit les projets réalisés avec d’autres partenaires comme la DGCL, la Fondation Mohammed V, le Conseil préfectoral de Casablanca, la région de l’Oriental, les directions provinciales du ministère de l’Éducation nationale et le Groupe Al Omrane, a indiqué M. Aziz Kaichouh, Directeur général de la FMPS dans un exposé à cette occasion.

Le centre de formation FMPS Takwin a réalisé une formation initiale de 1646 éducatrices et éducateurs pour les nouveaux projets, en collaboration avec l’ANAPEC, a indiqué Kaichouh. En outre, le centre a obtenu son accréditation pour délivrer une formation diplômante BAC+2 et a ainsi lancé sa première promotion d’éducateurs en octobre 2019, a-t-il dit.

Le centre de recherche FMPS Abhat a, quant à lui, coorganisé des colloques scientifiques avec les CRMEF de Casablanca et Meknès, et a fait 4 communications scientifiques au colloque international en éducation au Canada, a fait savoir le responsable, ajoutant que la Fondation a également participé à l’organisation du colloque africain sur la qualité du préscolaire, aux côtés de l’UNESCO, de l’Organisation internationale du Travail et du ministère de l’éducation nationale. Kaichouh a rappelé que la collection pédagogique de la Fondation pour le préscolaire « Éveil et créativité » a obtenu l’accréditation du ministère de l’Éducation nationale, relevant que la FMPS a aussi contribué de manière active aux assises du développement humain tenues les 18 et 19 septembre 2019, ainsi qu’à la campagne de sensibilisation autour de la petite enfance qui s’en est suivie.

La présentation des réalisations a également porté sur l’avancement de trois projets importants, à savoir le projet digital, en précisant le contenu qui a été développé en 2019 pour les différentes cibles: enfants, éducateurs et parents et le plan d’action 2020-2022; le Label de qualité FMPS Tatwir, avec une présentation détaillée du dispositif de labellisation, des actions menées en 2019 et du plan d’action 2020; et le projet CAP2028, avec une présentation de la liste finale des projets retenus, des projets prioritaires à mettre en place et de la démarche de planification adoptée. Dans une déclaration à la MAP, Chkili a précisé que le plan d’action 2020 reposera sur deux sens, « d’abord contribuer à renforcer les acquis, et participer à une généralisation plus rapide que prévue, puis, initier des formations plus pérennes et plus académiques au profit d’éducateurs et d’éducatrices ».

Afin d’offrir et généraliser un préscolaire de qualité, d’égalité et d’équité, la FMPS a renforcé depuis novembre 2017 sa stratégie en créant le label « FMPS Tatwir », dont les premières actions ont démarré en mai 2018. Ce label comporte trois niveaux de labellisation : A, AA, AAA.

Il fait partie des piliers de la Fondation qui compte également dans son offre « FMPS Takwin », pour une formation initiale et continue de qualité, « FMPS Tayssir » pour un management opérationnel efficient et contrôlé, et « FMPS Abhat » pour une recherche scientifique active et une innovation pédagogique continue.

Cette réunion s’est tenue en présence du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, aux côtés des membres du CA, notamment Mohammed Dardouri, Wali coordinateur de l’INDH, M. Khalid Safir, directeur général des collectivités territoriales, Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume et Youssef El Bakkali, directeur de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation