Une éclaircie semble se profiler dans le ciel des prix des carburants. Une baisse des prix à la pompe serait imminente.

Il est certes question de quelques centimes, mais en tout cas, à partir du 1er avril les consommateurs devraient commencer à constater une légère détente sur les tarifs.

Nos confrères des Inspirations ECO, rapportant dans l’édition de ce jeudi les prévisions de Mostapha Labrak, expert et directeur général d’Energysium, parlent de baisse de 20 centimes pour l’essence sans plomb et 30 centimes pour le gasoil. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer cette nouvelle tendance à la baisse qui s’aligne sur celle observée début mars, ajoute l’expert, citant la fin de l’hiver, mais aussi la contraction du dollar face aux autres monnaies, en plus d’autres facteurs conjoncturels tels le prix du baril… En tout cas, le Maroc suivra la tendance mondiale et les prix sont actualisés chaque quinzaine par les opérateurs, même si cela n’arrange pas toujours leurs marges.