Gear9, agence spécialisée dans la création d’expériences digitales et partenaire consultant de Salesforce, la plateforme Cloud numéro 1 mondiale de gestion de la relation client, s’est vue décernée le Prix International du Marketing Automation avec son client Bank Al Yousr, banque participative du Groupe BCP, Banque Centrale Populaire, lors d’une cérémonie de remise des prix tenue, mercredi à Paris.

Cette cérémonie annuelle rend hommage à l’excellence dans les domaines de la transformation digitale, du commerce, du marketing et de la publicité mobiles.

Les Mobiles d’or s’attachent ainsi, depuis 2017, à célébrer les entreprises, annonceurs, agences, éditeurs, opérateurs et fournisseurs de solutions techniques et d’expertises, qui ont accompagné l’évolution des technologies mobiles et développé les meilleures pratiques en la matière.

Le Prix International du Marketing Automation attribué à Gear9 et Bank Al Yousr confirme la position de leader de Gear9 dans l’innovation au service du secteur financier, après avoir fait ses preuves dans les secteurs des télécommunications et de l’automobile.

Cette récompense atteste aussi de la position de Bank Al Yousr, en tant qu’acteur financier, mettant l’orientation qualité de service, au centre de ses préoccupations et l’expérience client comme déterminant de sa réussite à l’ère du digital, où le client est en quête d’expériences fluides avec plus d’autonomie, de souplesse et de personnalisation.

« Gear9 est la seule agence marocaine et africaine à avoir remporté un prix aux Mobiles d’Or. Nous sommes ravis de recevoir ce prix international du marketing automation dans le secteur financier », s’est félicité, Mounir Bouchiha, directeur général de Gear9.

Un jury composé de 18 professionnels et de leaders d’opinion a étudié les différentes candidatures afin de distinguer les gagnants en fonction de critères tels que la capacité d’adaptation aux nouveaux usages numériques, la vision de la convergence et la pertinence des solutions proposées.

Ce projet d’automatisation et de réajustement des procédés de valorisation des données et l’affinement de l’expérience client (CX) ont eu un impact significatif sur les résultats de la banque Bank Al Yousr : +46000 utilisateurs, 39,94 % de conversion WhatsApp, 19,5 % de conversion web et WhatsApp, ainsi que 95 % de clients entreprises satisfaits.