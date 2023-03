Les prix des produits d’alimentation de base devraient se stabiliser dans les prochains jours, une tendance qui coïncide avec l’avènement du mois béni de Ramadan, a affirmé, mardi, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

Dans une déclaration à la presse avant la tenue de la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, consacrée à l’examen des questions se rapportant aux mesures gouvernementales destinées à faire face à la hausse des prix, Nadia Fettah Alaoui a fait observer que les prix de certains produits alimentaires ont connu une hausse au cours des derniers jours en raison des conditions climatiques, notant que ces prix devraient se stabiliser ou baisser pour être à la portée de tous les citoyens à la faveur de l’augmentation attendue du rythme de la production au cours des prochains jours.

Relevant, à titre d’exemple, que durant le mois de janvier dernier, le prix des tomates a connu une hausse en raison de la situation climatique avant de baisser, elle a noté que les produits de base sont disponibles dans tous les marchés, assurant que les prix de certains produits connaissent une baisse ou une stabilité par rapport à l’année dernière, tandis que les prix des produits subventionnés restent stables. La ministre a rappelé, en outre, que le gouvernement continue de prendre des mesures susceptibles de pallier à la hausse des prix de certains produits de base.

Une réunion du comité interministériel de haut niveau de veille et de suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix, tenue récemment au ministère de l’Intérieur, avait relevé que l’offre actuelle dans les marchés nationaux en produits alimentaires est diversifiée et abondante, notamment les produits faisant l’objet d’une forte demande avant et durant le mois sacré de Ramadan.