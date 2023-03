L’incendie qui s’est déclaré vers 20H15 a causé des dégâts matériels dans la chambre et des cas d’évanouissement, de malaise et de difficultés respiratoires légères parmi des étudiantes et étudiants. Ces derniers ont été transférés à l’hôpital où ils ont reçu les soins nécessaires, précisent les mêmes sources. Ils ont, par la suite, quitté l’établissement sanitaire à l’exception de deux personnes qui ont été placées sous surveillance médicale, sans que leur état de santé ne suscite de l’inquiétude.

Les services de la protection civile sont parvenus à maîtriser totalement l’incendie vers 21H00, après que l’un des gardiens de la cité universitaire et des étudiants ont circonscrit le feu à l’aide d’extincteurs.

Selon les données préliminaires, la cause de l’incendie serait liée à un court-circuit d’un chargeur connecté à un haut-parleur qui a été retrouvé sur les lieux, ajoutent les autorités locales.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du parquet pour élucider les circonstances de cet incident.