La deuxième édition du Prix Kofi Annan de la sécurité routière se tiendra à Marrakech les 25 et 26 septembre 2023, a annoncé la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA-ONU).

L’événement, dont la première édition s’est tenue au Ghana en 2022, se déroulera sous l’égide du gouvernement marocain, de la CEA-ONU, du Secrétariat de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière et de la Fondation Kofi Annan, a souligné la CEA-ONU dans un communiqué. Le Maroc est un pays leader en matière de sécurité routière en Afrique, souligne la CEA-ONU, notant qu’un pas de géant a été franchi en 2020 dans le Royaume avec la création de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), « qui est autonome et entièrement financée ».

La NARSA vient couronner l’héritage du Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC), créé en 1977, fait observer la même source, ajoutant que le Maroc déploie d’énormes efforts pour promouvoir la coopération Sud-Sud avec ses partenaires africains en matière de transport routier et de sécurité routière.

L’édition 2023 du Prix vise à motiver les principales parties prenantes en vue de développer et mettre en œuvre des idées et des initiatives innovantes pour sauver des vies sur les routes en Afrique, indique la CEA-ONU, ajoutant que le prix récompensera les gouvernements, le secteur privé, les organisations de la société civile et les individus qui ont apporté une contribution remarquable à la sécurité routière dans le continent.

Cité par le communiqué, le ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a noté qu' »en tant que pays, nous nous engageons à rendre nos routes plus sûres, comme en témoigne la création en 2020 de la NARSA ».

« C’est avec beaucoup de fierté et d’anticipation que le gouvernement marocain attend les cérémonies de la deuxième édition du Prix Kofi Annan, » a souligné le ministre, ajoutant que « nous sommes impatients de reconnaître les efforts exceptionnels des individus et des organisations œuvrant pour la promotion de la sécurité routière sur le continent africain ».

La deuxième édition récompensera spécifiquement les gouvernements qui ont mis en œuvre des mesures et des actions sérieuses permettant d’atteindre les objectifs de la deuxième Décennie d’action pour la sécurité routière 2021-2030, visant à réduire de moitié les décès sur les routes d’ici 2030.

La cérémonie se déroulera en présence de hauts responsables politiques, de responsables de la sécurité routière et d’experts du Maroc, de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, du Secrétaire exécutif de la CEA-ONU et des représentants de diverses organisations et agences.

Selon la même source, les nominations pour l’édition 2023 seront ouvertes du 1er au 30 juin 2023, tandis que les finalistes seront annoncés en juillet.

Le Maroc a remporté, en 2022 à Accra, la première édition du Prix Kofi Annan en reconnaissance aux efforts du Royaume et son leadership Africain en matière de sécurité routière.