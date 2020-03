Malgré cette conjoncture difficile engendrée par la pandémie du Covid-19, et l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire dans l’objectif de la circonscrire, nos entreprises de l’agroalimentaire sont mobilisées pour l’effort national et continuent à assurer les besoins de nos citoyens, tout en respectant au mieux les mesures de confinement envers leurs collaborateurs.

La situation ne suscite aucune inquiétude à ce niveau : l’offre actuelle en produits agroalimentaires, notamment de première nécessité dépasse largement la demande.

Les entreprises de l’agroalimentaire fonctionnent à ce jour et sont pleinement engagées, rassure El Eulj Abdelmounim, président de la Fédération nationale de l’agroalimentaire. Il y a une continuité d’activité entre la production, la transformation et la distribution que nous veillons de préserver en collaboration avec les professionnels et services administratifs concernés.