Dans le cadre de l’élan citoyen et solidaire pour combattre le Coronavirus, la société SOFT TECH – filiale de la holding SOFTGROUP, a choisi de mettre son personnel et ses chaînes de production au service de son pays et de l’intérêt général, en produisant dix millions de masques qui seront mis gracieusement à la disposition du Ministère de l’intérieur et autres institutions d’utilité publique.

SOFT TECH, spécialisée dans la production intégrée des tissus techniques, a relevé le défi en un temps record, de transformer son outil de fabrication pour pouvoir produire ces masques en pénurie dans le monde, afin d’alimenter le stock du Royaume.

SOFT TECH tient à remercier ses collaborateurs pour leur mobilisation et les efforts déployés pour participer à cet élan de solidarité. SOFTGROUP qui emploie 4 000 personnes dans différents secteurs d’activités, a mobilisé les 300 collaborateurs de SOFT TECH qui se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le lieu de production, pour assurer la fabrication industrielle de ces masques.

SOFT TECH, entreprise engagée pour des projets sûrs et de qualité, a encadré la chaîne de production par un dispositif garantissant les normes d’hygiène sanitaire pour ses collaborateurs, et fabrique ainsi des masques sous la norme obtenue de chez l’institut de normalisation marocaine IMANOR NM/ST21.5.200/2020 assurant la qualité des produits qui seront mis en circulation.