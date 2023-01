L’objectif de financer 10 mille projets dans le cadre du programme « Forsa » a été atteint à 100%, à la faveur des efforts de l’équipe de travail et aux méthodes inédites utilisées, a indiqué, lundi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

En réponse à une question orale sur le « bilan préliminaire du programme Forsa » à la Chambre des représentants, Ammor a souligné que la campagne de communication, qui a été adoptée avec les différents moyens de communication disponibles, a permis d’atteindre les résultats attendus liés au suivi des phases du projet et à l’information de tous les citoyens.

Ainsi, la plateforme « forsa.ma » a permis à tous les Marocains d’avoir les mêmes chances de participer au programme, outre la plateforme de formation à distance qui a permis aux porteurs de projets d’acquérir les premières connaissances pour la réussite de leurs projets, a relevé la ministre.

Elle a également mis en avant l’importance du suivi sur le terrain et continu du programme et l’organisation hebdomadaire d’un nombre important de commissions locales, faisant ainsi état de « 450 commissions de sélection et 600 commissions de financement en environ 5 mois ».

Le bilan de la première édition du programme au titre de 2022 s’est élevé à 73.000 dossiers complets, et le nombre de bénéficiaires ayant reçu un financement a dépassé le nombre prévu de 10.000, ce qui « n’était pas un objectif facile à atteindre, surtout en un temps réduit », a-t-elle dit.

La ministre a noté que 50% des projets financés ont permis à leurs porteurs de passer aux activités de l’économie formelle, ce qui permet de créer des emplois permanents et contribue à l’effort du gouvernement pour encourager le secteur formel.

S’agissant de la formation, 23.000 personnes ont bénéficié de la plateforme « forsa academy » et 98% d’entre elles ont exprimé leur satisfaction quant à la formation, a-t-elle fait savoir. En ce qui concerne la répartition des projets selon les âges, 65% des bénéficiaires sont des jeunes âgés de 18 à 35 ans.

Ceci, a poursuivi la ministre, dénote de l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat des jeunes et de leur forte volonté de s’engager sur le marché du travail et de contribuer au développement que connait le Maroc.

Notons que les femmes représentent 20% du nombre de personnes qui ont soumis des demandes et qui ont pu bénéficier du programme.Elles étaient impliquées dans les secteurs du tourisme, des services, de l’artisanat et autres, a fait remarquer Ammor.

S’agissant de la répartition des projets selon les régions, la ministre a mis en avant la réalisation de la justice spatiale en couvrant l’ensemble les régions du Royaume, ce qui « impacte positivement les économies locales ».

Le financement a concerné divers secteurs économiques tels que le tourisme, l’agriculture, le e-commerce, le commerce de proximité, l’artisanat, ainsi que des projets innovants tels que des programmes digitaux intelligents et des projets d’énergies renouvelables.