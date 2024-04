Un appel à manifestation d’intérêt pour encourager l’agroécologie dans le cadre du Programme « IHYAE » a été lancé, mardi en marge du 16e Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, avec l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne (UE).

Doté d’un budget de 4 millions d’euros, cet appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans la continuité de la stratégie nationale « Génération Green 2020-2030 » et vise à revitaliser les pratiques agricoles dans les régions clés du Maroc, notamment Fès-Meknès, l’Oriental et Souss-Massa, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Sous la houlette de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), cet appel à projets aspire à transformer le paysage agricole marocain en favorisant l’adoption de pratiques agroécologiques innovantes, fait savoir la même source.

Les organisations de la société civile nationales et internationales sont vivement invitées à participer à cet appel à projets. Leur expertise et leur engagement sont essentiels pour accompagner les exploitations agricoles vers des pratiques agroécologiques durables. Ces partenariats offrent une opportunité unique de partager les meilleures pratiques, de transférer les connaissances et de jouer un rôle clé dans la transition vers un modèle agricole plus résilient et respectueux de l’environnement.

« Cet appel à projets illustre notre ferme volonté de soutenir une agriculture plus respectueuse de l’environnement et plus durable. Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera à améliorer la qualité de vie des communautés rurales et à renforcer leur résilience face aux défis actuels », a indiqué le directeur général de l’ADA, El Mahdi Arrifi, cité dans le communiqué.

De son côté, la directrice de l’AFD au Maroc, Quiterie Pincent a souligné l’importance de cette collaboration. « L’AFD est honorée de s’associer au Maroc dans cette démarche novatrice. Ce partenariat témoigne de notre engagement commun en faveur du déploiement de solutions fondées sur la nature. Ce type d’initiatives agroécologiques a démontré ses impacts positifs sur les territoires et cet Appel à Manifestation d’intérêt représente une opportunité pour la durabilité de ces derniers », a-t-elle déclaré.

« Nous saluons le lancement de cet appel à projets qui s’inscrit parfaitement dans notre vision commune d’une agriculture respectueuse de l’environnement et socialement inclusive. L’UE demeure un partenaire engagé aux côtés du Maroc pour promouvoir un développement agricole durable et équitable », a, pour sa part, dit Jean-Christophe Filori, Chef de Coopération à la Délégation Européenne du Maroc.

Le Programme de Revitalisation des Territoires Ruraux par l’Emploi et l’Entrepreneuriat Agricole et Para-Agricole au Maroc (IHYAE) représente un pilier central de la Stratégie « Génération Green » 2020-2030. Ce programme, fruit d’un partenariat stratégique entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, l’AFD et l’UE, illustre l’engagement collectif en faveur d’un développement rural pérenne et inclusif.

Le programme « IHYAE » bénéficie d’un financement substantiel provenant de diverses sources. Avec un investissement total de 170,6 millions d’euros, l’AFD apporte une contribution majeure de 150,6 millions d’euros, complétée par un soutien supplémentaire de 20 millions d’euros de l’UE.