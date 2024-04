IBM a annoncé la sortie de l’IBM® LinuxONE 4 Express, un système conçu pour offrir cybersécurité, résilience, évolutivité et inférence dans l’intelligence artificielle (IA) pour les environnements cloud hybrides.

Ce système permet d’étendre les dernières performances, la sécurité et les capacités d’IA de LinuxONE aux petites et moyennes entreprises (PME) et au sein de nouveaux environnements de centres de données, fait savoir IBM dans un communiqué.

« Le système de montage en rack préconfiguré est conçu pour offrir des économies de coûts et pour éliminer les conjectures des clients lors de l’exécution rapide des charges de travail et de la mise en route de la plateforme pour répondre aux cas nouveaux et traditionnels d’utilisation tels que les actifs numériques, l’imagerie médicale avec l’IA et la consolidation des charges de travail », précise le communiqué.