La Cour des Comptes a préconisé la mise en place et l’activation d’organes de gouvernance dédiés au suivi de la réalisation du Programme national des pépinières d’entreprises, afin d’améliorer sa gestion et la performance des projets qui y sont déployés, tout en veillant à la conformité des activités ciblées au principe de rotation dans l’exploitation des locaux professionnels.

Le Programme National des Pépinières d’Entreprises, lancé en 1994, a enregistré un bilan opérationnel limité, avec des taux modestes en termes de réalisation des objectifs et impacts du programme, estime un rapport de la Cour, au titre de 2021.

De plus, relève-t-on, la gestion des pépinières réalisées s’est écartée du modèle de gestion dicté par l’esprit et la finalité du Programme, compte tenu du non-respect de la durée des contrats de bail, censée garantir le principe de rotation dans l’exploitation des locaux professionnels, ainsi que le nombre limité d’emplois et d’entreprises nouvellement créés.

Le rapport précise à cet effet que 2.765 emplois ont été créés sur les 40.000 attendus, soit un taux qui n’a pas dépassé 7%, et seulement 87 entreprises ont été créées sur 4.000 prévues, soit un taux dans les 2%.

En conséquence, les Cours régionales des comptes ont recommandé de revoir la formulation du Programme National des Pépinières d’Entreprises en vue de l’intégrer dans les différentes stratégies gouvernementales relatives à la création des entreprises et la promotion de l’emploi, tout en assurant la convergence et la complémentarité entre ledit programme et les autres programmes visant l’appui et l’accompagnement des porteurs de projets.