Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) et les Fonds de Recherche du Québec (FRQ) ont annoncé la sélection de six projets pour financement, dans le cadre du programme de soutien aux projets conjoints de recherche scientifique.

Après évaluation et classement des projets soumis par le comité conjoint des experts scientifiques marocains et québécois, le comité de pilotage a retenu 6 projets pour financement, portant sur les thématiques sciences de la santé et adaptation aux changements climatiques et gestion de l’eau.

Ce programme de soutien aux projets s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la province de Québec dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, notamment en relation avec la mise en oeuvre des dispositions de la convention-cadre signée le 6 septembre 2021 entre le ministère, le CNRST et les FRQ, indique un communiqué conjoint.

Suite à cette convention-cadre, un accord spécifique pour lancer un programme maroco-québecois de financement de projets de recherche scientifique a été signée, le 24 mai 2022 entre le CNRST et les FRQ, avec pour objectif notamment d’encourager la coopération conjointe, en lançant des co-financement de programmes dans le domaine des sciences de la santé et autres domaines liés au changement climatique et à la gestion de l’eau.

Pour mettre en œuvre les termes de cette convention spécifique, et avec un financement du ministère, ledit programme a été annoncé, avec un budget de 9 millions de dirhams au nom de la partie marocaine. Ce programme a connu la soumission de 60 projets dont 53 ont été évalués par des comités conjoints composés d’experts accrédités par le CNRST et les FRQ, conclut le communiqué.