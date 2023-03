Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé le lancement, lundi prochain, des candidatures pour bénéficier du soutien aux projets de l’édition et du livre au titre de l’année 2023.

Cette opération, qui se poursuit jusqu’au 3 avril prochain, couvre les secteurs de l’édition des livres et des magazines culturels, le lancement et la modernisation des magazines culturels en format électronique ainsi que la participation aux salons internationaux du livre, indique le ministère dans un communiqué.

Elle concerne également la publication d’œuvres de personnes souffrant de déficiences visuelles, le soutien aux librairies en termes de création, de rénovation et d’animation et la participation des écrivains marocains aux résidences littéraires, ajoute la même source. Les candidatures seront déposées, exclusivement et obligatoirement en format digital, via la plateforme dédiée (http://daam.minculture.gov.ma), fait savoir le ministère.

Les porteurs de projets peuvent, à travers cette plateforme, consulter également les cahiers de charges et le manuel d’utilisation, et ce dans le cadre de la simplification et de l’amélioration du service administratif, conclut la même source.