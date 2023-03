GPC papier et carton, filiale d’YNNA, lance les travaux de construction d’une nouvelle unité de production à Dakhla.

Prévue sur une superficie de 40.000 m2 pour un investissement de 300 millions de dirhams, l’usine devrait être prête à horizon 2026.

Cette nouvelle unité qui sera dédiée à la fabrication de caisses américaines et plateaux en carton a pour but d’accompagner l’essor des secteurs de la pêche, l’agriculture et l’industrie de la région du sud.

Basé à Dakhla, ce site sera aussi un hub pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique anglophone (Mauritanie, Sénégal, Côte d’ivoire, Bénin, Mali, Guinée,…), ce qui permettra de tripler le chiffre d’affaires à l’export qui devra atteindre les 9 millions d’euros.

Il s’agit de la 7ème unité de fabrication de GPC qui aura une capacité de production de 35.000 tonnes à partir de la 3ème année et sera dotée d’une station d’épuration et station solaire qui devra assurer 30% de la production du site.

Le plan d’investissement de GPC papier et carton ne s’arrête pas là et le top management étudie de nouvelles implantations au nord du Maroc, nous confie-t-on de source informée.