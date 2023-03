Dans le cadre du projet de refonte de la Stratégie nationale de Développement Durable (SNDD), le Ministère de la Transition énergétique et du développement durable a organisé, ce vendredi 10 mars, une conférence de presse au cours de laquelle, la ministre Leila Benali a présenté le processus de consultation qui sera mené au niveau national et territorial sur le développement durable.

Première étape: dès le lundi 13 mars, le ministère annonce l’organisation des assises régionales.

Par ailleurs, la ministre a souligné l’importance des mesures prises par le Maroc pour promouvoir le développement durable dans les domaines économique, social, environnemental, et culturel à travers la Stratégie nationale de développement durable.

Elle a ajouté à ce sujet que le lancement de la refonte de cette stratégie a été motivé par la nécessité de s’aligner sur les orientations du Nouveau Modèle de Développement, et de se conformer aux engagements internationaux dont notamment l’Agenda 2030. L’objectif étant, d’élaborer une stratégie nationale de développement durable ambitieuse, adaptée aux réalités locales et répondant aux besoins et aux aspirations des citoyens.

Pour y parvenir, la Commission nationale du développement durable, pilotée par le Chef de gouvernement, a choisi d’adopter une approche participative, intégrée et inclusive impliquant tous les citoyens résidant au Maroc ou à l’étranger, est-il expliqué par le ministère.

Ainsi, le processus de consultation sera lancé par l’organisation des Assises régionales qui se dérouleront au cours de la deuxième moitié de ce mois de mars 2023 dans l’objectif de recueillir les recommandations des parties prenantes au niveau territorial pour garantir la réussite de l’implémentation de la future stratégie.

Pour chaque assise régionale, les enjeux et les priorités de durabilité de la région concernée seront identifiés, et seront intégrés dans le processus de révision de la SNDD.

Ces assises seront accompagnées par un large processus de consultations citoyennes qui se fera à travers la plateforme numérique Noussahimo.gov.ma, ouverte à tous les citoyens pour donner leurs avis sur les différents sujets de la future stratégie nationale du développement durable.

Les résultats de cette consultation serviront à alimenter le travail en cours pour la définition des axes d’intervention de la SNDD à l’horizon de 2035. Au terme de ce processus consultatif, des assises nationales seront organisées afin de présenter la future stratégie ainsi que la feuille de route de sa mise en œuvre.

Faut-il le rappeler, la SNDD a été adoptée le 27 juin 2017 en Conseil des ministres. Quatre ans après son adoption et sa mise en œuvre, la Commission nationale du développement durable, lors de sa réunion tenue en juin 2021, a recommandé de faire une évaluation de cette stratégie et sa refonte en vue de répondre aux nouvelles exigences nationales et internationales du développement durable.