Une convention pour la construction d’un centre d’entraînement de Tbourida (Dar Baroud) au niveau de la Commune de Moualine El Oued (province de Benslimane) a été signée, mercredi à Benslimane, avec pour objectif la préservation du patrimoine culturel et la promotion de l’élevage des races de chevaux marocains. Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green de développement agricole et du Programme de Développement Régional (PDR) de la région Casablanca-Settat. Elle vise notamment la préservation du patrimoine culturel, la promotion de l’élevage des chevaux nationaux, en particulier les prestigieux Barbe et arabe barbe, le transfert du patrimoine de Tbourida aux générations montantes, la création d’un parc touristique intégré autour de la culture et du patrimoine marocain et l’établissement d’un espace de formation des jeunes aux métiers liés au cheval et aux sports équestres. Le projet concerné consiste en la création d’un complexe équestre comptant un espace spécifique à la promotion de l’art de Tbourida, outre un club équestre qui œuvrera à la protection des races de chevaux barbes et arabes-barbes et à la promotion des métiers du cheval. Le centre comprend divers espaces et s’érige sur une superficie de 20 hectares. Il sera doté d’une enveloppe budgétaire totale de 63 MDH, dont un apport de la Région Casablanca-Settat de 30 MDH. Une société de développement local sera créée pour administrer les installations réalisées dans le cadre de ce projet.

La convention, qui fédère plusieurs secteurs et acteurs nationaux, régionaux et locaux, a été signée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, le président du Conseil de la Région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, le gouverneur de la Préfecture de Benslimane, Samir El Yazidi, le président du Conseil provincial de Benslimane, Abdelfattah Zardi, le président de la la commune de Moualine El Oued, Yassine Oukacha, la présidente de la Chambre d’Artisanat de la région Casablanca-Settat, Jalila Morsli et le directeur général de la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), Omar Skalli.