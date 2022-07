La commune de Casablanca et la société de développement local, Casa Baia, ont procédé, mercredi, au lancement officiel d’une campagne de sensibilisation pour assurer la propreté de la métropole durant et après Aïd Al Adha.

Cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action, mené en collaboration avec les autorités locales et publiques et les deux sociétés délégataires AVERDA et ARMA, pour relever le défi que représente l’augmentation considérable du volume des déchets à l’occasion de cette fête religieuse.

Dans une déclaration, la présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, a affirmé que cette opération mobilise tous les moyens humains et logistiques nécessaires avant, pendant et après le jour de l’Aïd, afin d’assurer la propreté de la ville et de garantir une gestion optimale du volume des déchets qui triple lors de cette période de l’année.

Elle a précisé que dans ce cadre, plus de 5400 agents et environ 880 engins toutes prestations confondues seront déployés sur le terrain. Par ailleurs, 120 tonnes de sacs plastiques dégradables seront distribués.

Soulignant la mobilisation du Conseil de la commune de Casablanca et de ses partenaires pour réussir cette action, Rmili a appelé tous les Casablancais à adhérer activement à cette opération pour qu’ils contribuent à préserver la propreté de leur ville, lors de cette fête religieuse.

Pour sa part, Zine Elabidine M’Hal, chef du service sensibilisation au sein de Casablanca Baia, a indiqué que ce plan d’action global vise à faire face à la hausse notable du volume des déchets durant cette période, ayant dépassé l’année précédente 27000 tonnes pendant les 3 jours de l’Aïd.

Il a fait état, dans ce sens, de la mise en place d’un programme d’intervention renforcée pour les brigades chargées des actions de salubrité et d’hygiène, qui procéderont à la désinfection et la désinsectisation des sites de prière (Mssala), des points de vente de bétail et des points de regroupement des déchets.

S’agissant de la campagne de sensibilisation lancée mercredi, il a fait savoir qu’elle comprend notamment l’aménagement des espaces au niveau des grandes surfaces pour la sensibilisation des citoyens et la distribution des sacs de plastiques, l’exploitation des panneaux d’affichage et des écrans de publicité sur les grandes artères, la production de capsules de sensibilisation et la mise en place d’un plan de communication digitale.

Cette campagne de sensibilisation porte aussi sur l’organisation au niveau des 16 arrondissements de la ville d’une caravane sonore qui va parcourir les artères et les rues de la ville et procéder à la distribution aux citoyens, des sacs de plastiques destinés aux déchets de l’Aïd, a-t-il ajouté.

M’Hal a également souligné la collaboration avec les partenaires de la société civile actives dans le domaine de l’environnement pour la distribution des sacs de plastiques dégradables.

Le plan d’action visant à assurer la propreté de la métropole comprend, par ailleurs, le lancement des travaux préparatifs au niveau de la décharge publique pour faire face au flux important des engins de collecte supplémentaires dédiés à cette opération et des déchets durant le jour du sacrifice et les jours d’après l’Aïd.