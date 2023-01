L’utilisation de mots de passe trop simples ou trop courants présente un risque de cybersécurité : l’accès à nos comptes en ligne par des cybercriminels. Heureusement, il existe des méthodes simples et efficaces pour gérer ses mots de passe.

Les experts en sécurité prédisent la fin du mot de passe depuis plus de dix ans. Pourtant, c’est toujours le principal moyen de se connecter aux comptes en ligne et aux applications mobiles. La liste de NordPass, des 200 mots de passe les plus courants en 2022, montre que ces derniers représentent un énorme risque pour la sécurité.

Les identifiants de connexion sont les clés de notre vie numérique, c’est pourquoi ils sont si recherchés dans le milieu de la cybercriminalité. Les pirates utilisent de nombreuses techniques pour s’emparer des mots de passe (hameçonnage, tentatives automatiques des mots de passe couramment utilisés, etc.). Dans un contexte où plus de 24 milliards de combinaisons de noms d’utilisateur et de mots de passe circulent sur les marchés criminels en ligne, il est indispensable de bien sécuriser les mots de passe pour limiter le risque de compromission de ses comptes. Benoit Grunemwald, Expert cybersécurité chez ESET France, livre ses conseils pour protéger ses informations personnelles et financières.

Bien sécuriser les mots de passe

La sécurité des mots de passe est l’une des choses les plus faciles à mettre en place, avec des avantages immédiats pour la sécurité de notre vie numérique :