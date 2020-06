Le programme de formation pour l’accompagnement des dispositifs territoriaux intégrés (DTI) de protection de l’enfance été lancé lundi, avec comme première étape la préfecture de Tanger-Assilah.

Supervisé par le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, en coopération avec l’Union européenne (UE) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), ce programme, lancé lors d’une cérémonie à Rabat, se compose de dix sessions de formation, ayant pour but le renforcement des capacités du personnel en charge des enfants dans huit provinces pilotes, concernées par le lancement des dispositifs territoriaux intégrés de protection de l’enfance.

Lors de cette phase, c’est le dispositif territorial intégré pour la protection de l’enfance de la préfecture de Tanger-Assilah qui bénéficiera du programme de formation, avec la participation de représentants de la commission provinciale de protection de l’enfance de Tanger-Assilah, du personnel du centre d’accompagnement pour la protection de l’enfance et des représentants des associations œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance. Cette formation sera généralisée progressivement dans le reste des provinces pilotes.

Intervenant à cette occasion, El Moussali a affirmé que la concrétisation de ce chantier dans la ville de Tanger n’est qu’une première étape vers la capitalisation des acquis et un coup de pouce qualitatif au système de protection de l’enfance dans le Royaume.

Ce programme se compose de dix sessions de formation, réparties en quinze modules, a-t-elle expliqué, notant qu’ils seront supervisés par des cadres du ministères, huit experts marocains et étrangers de l’UE et de l’UNICEF, ainsi que des spécialistes en sciences juridiques, sociales, médicales, psychologiques et éducatives, dans le but d’échanger des expériences, renforcer les connaissance et normaliser les approches des différents acteurs travaillant sur le terrain.

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, la formation se déroulera en deux phases, la première, s’étalant du 8 juin à fin juillet, sera destinée à la formation à distance et portera sur quatre sessions de formation, alors que la seconde concernera la période post-confinement et se prolongera jusqu’au mois de décembre.

Ces sessions de formation sont encadrées par des experts marocains et étrangers et porteront sur les diverses approches et outils pratiques dans le domaine de travail auprès des enfants et de leur protection contre les différentes formes de violence, d’exploitation et de négligence, ainsi que des méthodes et mécanismes de traitement de cas d’enfants en situation de rue.

Le programme comprend, également, des sessions de formation pour la préparation de plans d’action provinciaux pour la protection de l’enfance, ainsi que pour l’élaboration de rapports provinciaux relatifs à la protection de l’enfance.