L’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) a annoncé la nomination de Tarik El Malki en tant que directeur général du Groupe.

La nomination d’EL Malki, entérinée lors du dernier Conseil de gouvernement, « ouvre un nouveau chapitre dans la vie de cette institution de renommée », indique le Groupe dans un communiqué.

« Titulaire d’un doctorat en Sciences Économiques de l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, M. El Malki a intégré le Groupe ISCAE en 2011 en tant qu’enseignant-chercheur avant d’occuper des fonctions de direction », souligne la même source.

Doté d’une solide expérience dans l’enseignement supérieur et la gestion au sein de l’administration publique, il a assuré la fonction de directeur général par intérim du Groupe ISCAE depuis juillet 2023.

En outre, il a occupé plusieurs postes, en tant que directeur de la direction du développement, des relations Iiternationales et de la communication entre 2016 et 2019, puis directeur de l’ISCAE-Rabat entre 2019 et 2023.

Son parcours académique dénote d’un engagement constant envers l’excellence pédagogique et professionnelle, témoignant ainsi de sa détermination à réaliser des objectifs ambitieux pour le développement du Groupe ISCAE.

El Malki a joué un rôle important dans le succès de plusieurs organisations de premier plan et a occupé de multiples responsabilités dans divers domaines d’activités.

En qualité de président de l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc (ORSEM), il a contribué à faire de cet observatoire une structure qui s’impose progressivement dans le milieu scientifique.

Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur des thématiques liées à l’économie nationale, la responsabilité sociale et environnementale, le développement durable et l’entrepreneuriat.

Ainsi, il a publié plusieurs ouvrages, dont « La Responsabilité sociale des Entreprises : le cas du Maroc » (éditions Afrique-Orient, 2014) ; « Au-delà de tout clivage : regards croisés sur le Maroc de demain » (coécrit avec Nabil ADEL ; éditions Afrique- Orient, 2017) ; « Le Maroc : quelles voies d’émergence ? » ; éditions Afrique-Orient, 2020. Il intervient régulièrement dans les médias dans le cadre des débats nationaux à caractère économique et social.