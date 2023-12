Dans un communiqué diffusé ce vendredi, Finéa, filiale du groupe CDG, annonce l’ouverture de sa huitième succursale à Oujda.

Une ouverture qui permet à la société de financement de renforcer sa présence territoriale, entrant dans le cadre de sa stratégie de développement visant à offrir aux TPME une accessibilité optimale à ses services financiers.

Par ailleurs, deux partenariats stratégiques ont été signés en marge de la cérémonie d’inauguration. La première convention a été conclue avec le CRI-Oriental et est axée sur le renforcement du soutien aux TPME locales et au développement de leur croissance grâce à la simplification des mécanismes d’accès aux solutions de financement.

La deuxième a été signée avec la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP), visant l’optimisation de son portail digital à travers la conception d’une interface moderne et intuitive pour les partenaires, adhérents et TPME, facilitant ainsi les échanges et améliorant l’expérience utilisateur.

Finéa a pour vocation d’accompagner la croissance et de faciliter l’accès aux TPME au financement et à la commande publique. Agissant en coopération et complémentarité avec le secteur bancaire, l’établissement couvre les besoins en fonds de roulement par le biais de délivrance d’avances sur marchés nantis ou domiciliés (publics ou privés) et de cautions administratives.