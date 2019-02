Infomédiaire Maroc – Les trois principales entités du groupe de Othman Benjelloun, Finance Com, RMA et BMCE Bank of Africa, vont injecter la somme de 1,74 milliard de dirhams dans leur filiale commune O Tower, en charge de la construction de la Tour BMCE Bank of Africa.

Cet apport d’argent frai a été réalisée à travers une augmentation de capital réservée à ces 3 sociétés. Et à l’issue de cette opération, O Tower est dotée désormais d’un solide capital de deux milliards de dirhams.

Pour rappel, la future Tour Mohammed VI, qui sera érigée sur la rive droite du Bouregreg entre Rabat et Salé, devrait culminer à 250 mètres de hauteur avec ses 55 étages accueillant un hôtel de luxe, des bureaux de prestige et des appartements de très haut standing. On parle ainsi du plus haut gratte-ciel du Maroc et d’Afrique.

Le bâtiment est dessiné par l’architecte espagnol Rafael de la Hoz et son confrère marocain Hakim Benjelloun.

IM