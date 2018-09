Infomédiaire Maroc – Soucieux d’être toujours au plus près de ses abonnés, le tramway de Rabat-Salé renouvelle son opération de proximité, en lançant fin septembre le « STAND MOBILE TRAM » dans sa 2ème édition, afin de faciliter les modalités d’abonnement « IRTYAH TALIB » pour les étudiants.

Cette nouvelle édition comporte une nouveauté : le dispositif est élargi à trois emplacements simultanément et durera 5 semaines.

Ainsi, les principaux sites d’accueil prévus sont (liste non-exhaustive) :

• Faculté de Sciences Juridiques Economiques et Sociales Agdal et Souissi

• Institut supérieur de l’information et de la communication

• Faculté de Médecine Dentaire

• Faculté de science de Rabat

• Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme

• Faculté de lettre Souissi et BabRouah

• Cité Universitaire Mly Ismail

• Institut National des Postes et des Télécommunications

L’accueil dans les stands sera assuré du lundi au vendredi de 8H30 à 17H30 et de 9H00 à midi le samedi.

Il est à rappeler que l’Abonnement « IRTIYAH TALIB » est destiné aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur publics et privés (conditions sur place ou en agence commerciale).

Rédaction Infomédiaire