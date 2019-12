Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.19.1071 modifiant le décret n° 2.04.534 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004), portant statut particulier du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ce projet de décret vise à modifier l’article 18 du décret précité en intégrant les diplômés de l’École nationale supérieure d’administration (ENSA) dans les catégories qui peuvent être employées et nommées, selon les compétences, en tant que consultants en affaires étrangères, a indiqué El Hassan Abyaba, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.