Quelles routes est-il possible d’emprunter dans la région sinistrée d’Al Haouz, et quelles autres faut-il absolument éviter? Le ministère de l’Equipement et de l’eau a mis à disposition du grand public, ces données sur ses canaux de communication.

Sur X (anciemment Twitter), le ministère a ainsi communiqué les routes ouvertes et fermées. Les dernières données actualisées datent du lundi 11 septembre, à 22 heures.

إليكم الطرق المفتوحة والمقطوعة إلى حدود الساعة العاشرة ليلاً من اليوم 11 شتنبر 2023.

سيتم نشر المعطيات المحينة حول حالة الطرق المفتوحة وحركة المرور على موقع الإلكتروني للوزارة بوتيرة منتظمة كل ساعة.

« Des données mises à jour sur l’état des routes ouvertes et sur la circulation seront publiées régulièrement toutes les heures sur le site Web du ministère », a-t-il été expliqué.

Soulignons que les travaux d’ouverture des routes se poursuivent par les équipes du ministère de l’Equipement et de l’eau.