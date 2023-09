Les secouristes espagnols se sont dits impressionnés par le professionnalisme des équipes marocaines et leurs efforts en matière de secours, d’évacuation et de prise en charge des blessés suite au séisme qui a frappé, vendredi soir, plusieurs régions du Royaume.

« Nous sommes venus épauler les équipes locales qui se sont mobilisés depuis les premiers instants et qui nous ont impressionnés par leurs efforts », a déclaré à la MAP Igor Simonoff, qui dirige l’équipe de secours espagnole dans la commune Talat N’Yacoub (100 km de Marrakech).

Le secouriste espagnol, qui assure la coordination des actions de l’équipe espagnole spécialisée en la matière, a affirmé « travailler en pleine coordination avec les équipes marocaines », se félicitant de la « très bonne entente » et de la « relation de confiance » qui prévalent entre les divers intervenants sur le terrain.

Des équipes de recherche et de secours d’Espagne, du Royaume-Uni et du Qatar sont actuellement déployées, aux côtés des équipes de secours marocaines, dans les zones affectées par le tremblement de terre.

Le recours aux offres de soutien et d’aide présentées par les différents pays amis et frères se fait sur la base d’une évaluation précise des besoins sur le terrain par les autorités marocaines.

Le séisme a favorisé un grand élan de solidarité notamment de la part de plusieurs chefs d’Etat, de gouvernement et d’institutions internationales, qui ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité à l’égard du Royaume et du peuple marocain.