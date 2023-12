Une enveloppe budgétaire de plus de 1,26 milliard de dirhams (MMDH) a été allouée au financement d’une convention de partenariat relative aux projets agricoles dans le cadre du Programme de développement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La cérémonie de signature de cette convention, tenue ce jeudi, s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younes Tazi, du président du Conseil de la région, Omar Moro, et du secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharraf.

Selon un exposé présenté à cette occasion, l’enveloppe de plus de 1.26 MMDH allouée à ladite convention vise à améliorer les chaînes de distribution des produits agricoles en modernisant les circuits de distribution et de commercialisation à travers l’aménagement, l’équipement et la mise à niveau des infrastructures telles que les marchés de gros, les abattoirs, les souks hebdomadaires et les souks à bestiaux.

Ce partenariat a également pour objectif de valoriser et de commercialiser les produits du terroir à travers la création et l’équipement de nouvelles unités de valorisation, la mise à niveau des unités existantes pour qu’elles soient agréées par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), et la mise en place de plateformes de commercialisation des produits du terroir.

Ladite convention s’inscrit dans le cadre du Programme de développement de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 2023-2027 et de la mise en œuvre de la Stratégie « Génération Green » et vise à dynamiser les secteurs clés de l’agriculture.