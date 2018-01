Infomédiaire Maroc – Le complexe portuaire de Tanger Med est en train de transformer le nord du Maroc, apportant avec lui un changement qualitatif pour la ville du détroit, Tétouan et les environs, écrit le quotidien espagnol La Razon.

Dans un article publié sur son site Internet, le journal souligne que “la modernisation est plus que palpable” dans cette région du Royaume et se reflète, entre autres, dans les routes, les services, les édifices et les espaces verts, un développement qui s’accompagne d’une hausse notable de la consommation.

“La raison de cette transformation s’appelle Tanger Med, qui comprend le port et les pôles industriels qui se sont développés autour, devenant une puissante locomotive économique et une source de création d’emploi et de richesse”, note l’auteur de l’article.

Rédaction Infomédiaire