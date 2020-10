Après avoir joué la belle au bois dormant pendant plusieurs mois, c’est avec enthousiasme et plein d’optimisme que la famille de Selman Marrakech annonce la réouverture de son écrin le 15 octobre 2020

Impatients de revoir leurs fidèles habitués et d’accueillir de nouveaux hôtes, Selman Marrakech se réjouit d’ouvrir de nouveau ses portes pour écrire de nouvelles pages. Confidentielle sans l’être, empreint de romantisme, de splendeur et de raffinement, mariage unique de tradition et d’innovation, cette maison de caractère se réinvente pour partager à nouveau et en toute intimité des moments riches en émotion.

En vue de la réouverture à la mi-octobre et afin d’assurer la sécurité et le confort des clients et des collaborateurs, Selman Marrakech a mis en oeuvre de multiples mesures de sécurité et protocole d’hygiène, conformément à la certification Cristal International Standards en se dotant du label POSI-Check.

Aujourd’hui et une fois de plus, l’ADN 100 % marocain de l’établissement est une fierté au coeur de ce projet hôtelier. Durant cette période de crise, ce fleuron de l’hôtellerie marocaine a appuyé ses valeurs de solidarité et renforcé son esprit d’appartenance en tant que projet familial marocain contribuant au développement économique local. Et ce sont ces mêmes motivations qui ont animé la direction générale à préserver la quasi-majorité des emplois. Dans cette continuité de développement social, s’inscrit aussi le partenariat entre Selman Marrakech et la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) qui a donné naissance pour la première fois au Maroc à l’association marocaine d’Art Equestre « Cheval Libre ». Une association qui a pour objectif de promouvoir le cheval marocain aux travers de multiples disciplines comme le dressage, la voltige et le travail en liberté, mais également de former de jeunes cavaliers marocains dans ces disciplines afin de perpétuer la tradition.

Avec l’agréable sensation de se retrouver dans un domaine de 6 hectares parsemé de jardins luxuriants aux senteurs de jasmin, Selman Marrakech se réinvente pour offrir de nouvelles expériences et profiter des beaux jours d’automne dans la ville ocre.

Du côté de la cuisine, le Chef Exécutif El Hachem Oulhous orchestre des partitions culinaires rythmées par la passion du terroir et la fraîcheur des produits de la région. Telle une ode aux saveurs de saison, la cuisine fait la part belle à une carte bistronomique et une carte marocaine au restaurant Selman. Tandis qu’au déjeuner une carte mettra en scène un ballet entre terre et mer avec une carte méditerranéenne.

Et pour que chaque séjour soit singulier, ce joyau architectural vous dévoile des expériences signatures placées sous le signe de l’émotion.

Pour commencer votre journée de la meilleure façon qu’il soit, le petit-déjeuner signature Selman est un moment unique. Face à la majestueuse perspective surplombant les jardins, un décor qui inspire à la rêverie et au romantisme, savourer ce moment à deux en toute élégance.

Secret d’initié ou repaire de passionnés, le palais oriental dévoile au coeur de ses écuries une table secrète unique et privative, avec pour seul vis-à-vis les pur-sang arabes.

Dans un autre décor, en plein coeur des jardins luxuriants face aux paddocks, tous les dimanches, Selman Marrakech vous offre une parenthèse enchantée où le plaisir des yeux n’a d’égal que la saveur des plats qui y sont proposés. Un brunch dominical résolument gourmand magnifié par la parade de purs sang arabe et rythmé par un live musical.

Chaque jour à l’heure du thé on se prélasse à la terrasse du Selman en profitant d’une pause gourmande sucrée pour se réchauffer le coeur et nos papilles.

Et parce que la famille est une valeur chère au Selman Marrakech, le Selman kids fera le bonheur de nos petits princes et princesses. En plus des ateliers, des promenades en calèche à poney créeront une atmosphère ludique autour des écuries.

Enfin, que ce soit pour se reconnecter à soi-même, retrouver ses plus belles énergies ou se détoxifier le corps et l’esprit, L’espace Vitalité Chenot sera votre meilleur allié. Avec une seule adresse au Maroc, régénérez votre peau grâce aux bienfaits de la méthode Chenot avec des soins novateurs et des cures detox ainsi qu’un programme de nutrition « Biolight ».

En couple ou en famille, quelques soient vos envies, découvrez nos offres sur mesures et bénéficiez d’avantages exclusifs sur www.selman-marrakech.com