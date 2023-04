La première édition du « Gateway Africa » se tiendra du 13 au 14 juin à Marrakech. L’événement, organisé par le Groupe américain, Bloomberg, mettra en avant et explorera les mécanismes financiers pour l’appui de la résilience climatique sur le continent.

Le Gateway Africa réunira des experts du monde, dans les domaines financiers et climatiques, afin de discuter des voies permettant de concrétiser une économie plus consciente de l’environnement, ainsi que de soutenir les économies qui subissent les effets négatifs du changement climatique.

Le Groupe indique que cet événement servira aussi à mettre en avant les avancées du royaume en matière de transition écologique, notamment sa promotion des énergies renouvelables ainsi que son engagement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

D’après Michael Bloomberg, fondateur de Bloomberg Philanthropies et envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’ambition et les solutions climatiques, cette rencontre réunira les sphères économiques et politiques, ainsi que les représentants d’organisations mondiales pour discuter de 5 piliers en la matière, notamment une finance durable, un commerce responsable, la sécurité territoriale et la résilience climatique.