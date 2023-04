La Holding générale d’Éducation, HOLGED, détentrice de nombreuses marques éducatives et scolaires dont le groupe AL JABR, annonce la mise en place de deux nouveaux projets pour étendre son maillage territorial et offrir des prestations d’apprentissage de qualité à un plus grand nombre d’élèves.

Al-Jabr International School (AJ-IS), est une nouvelle offre éducative fondée sur un programme pédagogique basé sur l’enseignement des langues française, anglaise et arabe pour permettre à ses élèves de découvrir le monde et d’accéder à l’avenir aux plus grandes écoles et universités internationales.

Le cursus est basé sur le système éducatif français avec une approche linguistique différenciée, qui propose un volume horaire d’apprentissage équitable entre le français et l’anglais pour tous les élèves de la maternelle et de l’élémentaire. Les compétences linguistiques étudiées en anglais et en français sont renforcées par un enseignement conforté de la langue arabe, ce qui permet à cette offre innovante d’installer un multilinguisme avéré.

Les élèves pourront obtenir, tout au long de leur cursus scolaire, de nombreuses certifications en langues en se préparant au mieux aux diplômes nationaux français, le Diplôme National du Brevet (DNB), le Baccalauréat général et le Baccalauréat français international (BFI).

Al-Jabr est un établissement scolaire à système éducatif français homologué AEFE, qui depuis 40 ans, œuvre à la réussite scolaire de tous ses élèves (les Jabriotes) ainsi qu’à leur épanouissement personnel. Le groupe scolaire valorise l’autonomie, la créativité, la prise d’initiative et la collaboration en mettant en place une pédagogie participative.

Al Jabr lance dès la rentrée 2023-2024, Al-Jabr International School et Al-Jabr International School à Tanger (Système éducatif français cursus 50/50). Deux nouveaux sites pour renforcer son maillage territorial et son offre éducative en proposant des classes d’anglais renforcé où les compétences seront étudiées dans les deux langues française et anglaise, en plus du volume horaire dédié à l’arabe.