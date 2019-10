Le Groupe BMCE Bank of Africa (BOA) a été désigné par l’agence de notation extra financière, Vigeo Eiris, « Top Performers RSE 2019 » au Maroc parmi 16 lauréats et 10 sociétés cotées pour leur performance générale sur l’intégration des aspects ESG (environnement, social et gouvernance). La Banque, qui est le n°1 du secteur bancaire des marchés émergents dans le classement Vigeo Eiris de l’année en cours, obtient le meilleur score parmi les dix entreprises marocaines cotées les plus performantes en termes de démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) distinguées par leur performance générale. Cette distinction, obtenue pour la 6ème année consécutive, conforte le positionnement du Groupe BMCE BOA, dirigé par Othman Benjelloun, en tant que partenaire international de référence en matière de finance durable et inclusive, à impact positif. En 2019, la performance de BMCE BOA se distingue particulièrement dans 16 critères de responsabilité sociale et environnementale. De plus, la Banque figure dans l’indice boursier extra-financier EM-70 depuis 2016.