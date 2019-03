Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid, a effectué, ce mardi, une visite à Saïdia où il s’est enquis de projets et infrastructures touristiques d’hébergement et de loisirs, devant permettre de renforcer l’offre touristique de cette destination en perspective de la prochaine saison estivale.

Selon un communiqué du ministère du Tourisme, Sajid a visité l’Aquaparc ‘‘Alpamare’’, réalisé selon les normes internationales et situé au cœur de la station touristique, en plus du nouveau parcours de golf ‘‘Teelal’’, dont les travaux se sont achevés récemment et qui vient s’ajouter au Golf Marina de Saïdia.

Le ministre s’est également enquis des travaux de la résidence touristique Melia Saïdia, qui doit être inaugurée l’été prochain pour renforcer la capacité d’hébergement qui passera à 7 200 lits, en plus du chantier de rénovation de l’hôtel ‘‘Oasis Atlantico’’, d’une capacité de 1 200 lits et qui est fermé depuis quatre ans.

Dans une déclaration à cette occasion, Sajid a mis l’accent sur l’importance de ces réalisations qui renforceront l’attractivité de la station touristique de Saïdia, appelant à approfondir la réflexion sur les moyens de résoudre le problème de saisonnalité et garantir la continuité de l’activité touristique tout au long de l’année, et ce en trouvant des solutions adéquates pour la poursuite de la valorisation de ces projets.