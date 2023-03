Samsung a dévoilé le Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G, deux smartphones innovants qui font passer l’expérience mobile au niveau supérieur. Ces nouveaux venus dans la célèbre gamme Galaxy A permettent aux utilisateurs de prendre des vidéos nettes et régulières et de voir clairement chaque détail, même dans des conditions de forte luminosité. Ils peuvent également poursuivre leurs activités préférées plus longtemps, grâce à une batterie offrant une autonomie de plus de deux jours.

« Les expériences mobiles avancées deviennent de plus en plus importantes dans la vie quotidienne », a déclaré TM Roh, président et Head of Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Les améliorations constantes apportées à la série Galaxy A permettent à un nombre croissant de personnes dans le monde d’avoir accès aux dernières innovations ».

Une offre photo et vidéo polyvalente, enrichie d’outils de retouche créatifs

Les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G permettent d’obtenir des images nettes, même en conditions de faible luminosité, grâce au mode Nuit et à l’intelligence artificielle. Idéal en soirée par exemple, le mode Nuit parvient en effet à capter plus de lumière en fusionnant plusieurs pixels en un. Les Galaxy A54 5G et A34 5G ne sont pas en reste côté vidéo, grâce à la stabilisation optique de l’image (OIS) doublée d’une stabilisation numérique (VDIS) optimisées, pour des vidéos nettes même lorsque l’utilisateur est en mouvement.

Pour les utilisateurs qui souhaitent prendre des selfies riches en détail, ou participer à des appels vidéo en haute résolution, le Galaxy A54 5G est doté d’un capteur frontal de 32 MP. Les Galaxy A14 et A14 5G sont quant à eux dotés d’un capteur principal de 50 MP. L’ensemble de la gamme est également équipée d’un capteur Macro, pour saisir le moindre détail.

Il est également plus facile de supprimer des objets, ombres et reflets indésirables grâce aux outils d’édition optimisés avec les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G.

Des performances exceptionnelles, un écran lumineux, la 5G rapide et une batterie longue durée

Les deux appareils sont équipés d’écrans Super AMOLED : 6,4 pouces sur le Galaxy A54 5G et 6,6 pouces sur le Galaxy A34 5G. Les écrans ont été améliorés pour une visibilité parfaite à l’extérieur, même en plein soleil. Grâce à l’amélioration de Vision Booster et à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les écrans restent faciles à lire lorsque l’on passe d’une condition d’éclairage à une autre.

Les Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G assurent de bénéficier de quatre générations de mises à jour du système d’exploitation et de cinq ans de mises à jour de sécurité, avec un accès aux derniers logiciels et à la sécurité la plus récente et en optimisant le cycle de vie du smartphone.

Rester connecté sans compromettre la sécurité

La meilleure expérience mobile n’est possible qu’avec la meilleure sécurité. Avec Samsung Knox, les données sont gardées sous clé avec une sécurité mobile de niveau défense. Les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G donnent accès au tableau de bord de la sécurité et de la confidentialité, qui permet de voir facilement comment les applications suivent les données et permet d’arrêter facilement la collecte de données non désirées. Il est également possible de partager des fichiers importants contenant des informations sensibles ou personnelles avec un niveau de confidentialité et de contrôle optimal en utilisant Private Share. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de partager des fichiers avec une sélection de destinataires désignés, en fixant une limite de temps et en empêchant les captures d’écran. Les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G sont également compatibles avec l’écosystème Samsung Galaxy afin d’assurer une connectivité fluide entre les appareils.

Disponibilité

Le Galaxy A54 5G est disponible en trois couleurs, dont Awesome Lime, Awesome Graphite, et Awesome White. Le Galaxy A34 5G est disponible en trois couleurs : Awesome Lime, Awesome Graphite, et Awesome Silver. À l’achat de l’un de ces deux smartphones, le client bénéficie d’une offre exceptionnelle comprenant 3 mois de Spotify Premium et une protection d’écran de 6 mois (frais de réparation plafonnés à 600 Dhs).