Au terme de la réunion de son Conseil d’administration, Lesieur Cristal a annoncé la démission de Khalid Cheddadi de ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil d’administration.

Khalid Cheddadi avait été nommé administrateur et Président du Conseil d’administration de Lesieur Cristal le 10 février 2012 et a depuis joué un rôle clé dans le développement et le succès de la société. Il a en effet guidé Lesieur Cristal à travers diverses phases de croissance stratégique et a contribué activement aux travaux de ses Comités d’audit, stratégique et RH.

À ce titre, Jean-Philippe Puig, CEO d’Avril (actionnaire de référence de Lesieur Cristal) a tenu à remercier, au nom du Conseil d’administration, Khalid Cheddadi pour ces douze années de leadership et d’engagement inspirants en soulignant son dévouement indéfectible au progrès et l’excellence de la société. Pour lui succéder, le Conseil d’administration a nommé Hassan Boulaknadal en tant qu’administrateur et nouveau Président, avec effet au 8 avril 2024.

Hassan Boulaknadal a démarré sa carrière professionnelle en 1994 dans le domaine de la gestion d’actifs au sein de la BMCE. En 2000, il a été nommé directeur général de la société de gestion BMCE Capital Gestion tout en assumant des fonctions au sein de la banque d’affaire BMCE CAPITAL où il a occupé le poste de secrétaire général et d’administrateur de plusieurs filiales du groupe. Parallèlement, Hassan Boulaknadal s’est investi dans les problématiques de la place en occupant le poste de président de l’ASFIM de 2002 à 2008.

En 2009, Hassan Boulaknadal entame une nouvelle carrière dans le secteur public, après avoir été nommé par Sa Majesté le Roi au CDVM (devenu AMMC) en tant que directeur général, fonction qu’il occupera jusqu’en 2016. Durant son mandat, Hassan Boulaknadal s’est investi dans les instances internationales de régulation où il a été élu président de l’union des régulateurs Arabes de 2011 à 2013.

En 2016, Hassan Boulaknadal est nommé Directeur de l’Office des Changes et préside, en parallèle, le comité d’allocation d’actifs de la CMR.

Lesieur Cristal souhaite remercier chaleureusement Khalid Cheddadi pour son rôle moteur et ses contributions inestimables au développement de Lesieur Cristal et souhaite à Hassan Boulaknadal beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.