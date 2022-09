Sanlam poursuit ses efforts d’innovation et lance l’Assurance Continuité scolaire, la première assurance au Maroc qui permet de sécuriser la scolarité des enfants sur toute sa durée malgré le décès ou l’invalidité des parents.



En effet, l’une des principales préoccupations de tout parent est de s’assurer que son enfant pourra poursuivre sa scolarité jusqu’au bout en cas de coup dur. Partant de ce constat, Sanlam a conçu une assurance qui permet, en cas de décès ou d’invalidité des parents, la prise en charge à 100% des frais annuels de scolarité des enfants, et ce tous les ans jusqu’à la fin de leur scolarité.

Plus concrètement, les parents peuvent souscrire à cette assurance à tout moment de la scolarité de leur enfant, que ce soit au début de son parcours scolaire ou bien plus tard, et sans « ticket d’entrée », ni nécessité d’avoir souscrit les années antérieures.

En contrepartie, en cas de décès ou invalidité du parent souscripteur, la Compagnie s’engage à verser chaque année les frais de scolarité de l’enfant, directement à son établissement scolaire.

Le tout à un tarif, payable annuellement, qui reste très accessible pour s’adapter au mieux à tous les budgets.

Pour aller encore plus loin, Sanlam prévoit, dans les mois à venir, d’étendre le déclenchement de la couverture Continuité scolaire à d’autres causes pouvant affecter les parents (en plus du décès et de l’invalidité).