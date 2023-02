« Dans ce cas, il est important de savoir que si vous détectez le cancer du poumon à un stade précoce, le résultat à long terme est nettement meilleur. Votre taux de survie à cinq ans est plus proche de 70 %, alors que si vous le détectez à un stade avancé, le taux de survie à cinq ans est tout juste inférieur à 10 %. », a-t-il ajouté.

Bien que de nouvelles thérapies aient été introduites ces dernières années pour combattre le cancer du poumon, la majorité des patients atteints de ce cancer succombent encore à la maladie. La tomodensitométrie à faible dose (LDCT) des poumons est actuellement le moyen le plus courant de dépister le cancer du poumon, dans l’espoir de le détecter aux stades les plus précoces, lorsqu’il peut encore être enlevé chirurgicalement.

L’outil baptisé « Sybil », en référence aux oracles de la Grèce antique, également connus sous le nom de sibylles, va encore plus loin dans le dépistage en analysant les données des images « LDCT » sans l’aide d’un radiologue pour prédire le risque qu’un patient développe un futur cancer du poumon dans les six ans.

Dans leur nouvel article publié dans le Journal of Clinical Oncology, les chercheurs de la clinique Jameel ont démontré que l’outil « Sybil » a obtenu des indices C de 0,75, 0,81 et 0,80 sur une période de six ans à partir de divers ensembles de scanners LDCT du poumon. Les modèles obtenant un indice C supérieur à 0,7 sont considérés comme bons et supérieurs à 0,8 comme forts.