A fin juin 2019, Wafa Assurance conserve sa première place au Maroc. La filiale du groupe Attijariwafa bank affiche 4,65 milliards de dirhams (MMDH) de primes, soit une part de marché (PDM) de 18,8%. Suivent RMA (3,61 MMDH, 14,6% de PDM) et Saham Assurance (3,07 MMDH, 12,4%). Ce Top 3 est suivi de près par Mutuelle Taamine Chaabi, la filiale du Groupe Banque Populaire, qui continue de monter en puissance (2,92 MMDH, 11,8%). Par segment, en Assurances Vie (y compris les acceptations en réassurance), Mutuelle Taamine Chaabi se positionne au premier rang avec une PDM de 28%. Suivent Wafa Assurance (21,7%), RMA (16,6%) et La Marocaine Vie (10,5%). En Assurances Non-Vie (y compris les acceptations en réassurance), Saham Assurance se distingue avec une PDM de 17,1%, devant Wafa Assurance (16,7%) et RMA (13,1%).