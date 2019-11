– Football : L’entraîneur croate du Bayern Munich, Niko Kovac, a été limogé, au lendemain de la lourde défaite (5-1) de son équipe face au FC Francfort en matche de la 10ème journée du Championnat d’Allemagne de football, a annoncé le club dans un communiqué.

– Tennis : L’Espagnol Rafael Nadal récupère la 1ère place mondiale dans le nouveau classement ATP dévoilé ce lundi, alors que Novak Djokovic chute d’un rang, à 8 945 points malgré sa cinquième victoire dimanche au Masters 1000 de Paris-Bercy.

– Handball : La sélection marocaine des cadets s’est classée en troisième position lors du championnat arabe de cette discipline, disputé du 27 octobre au 3 novembre à Nabeul (67 km de Tunis).

– Formule 1 : Le pilote Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a été sacré champion du monde pour la 6ème fois de sa carrière après avoir terminé 2ème au Grand Prix des Etats-Unis, à Austin, derrière son équipier Valtteri Bottas.

– Tennis : L’Australienne Ashleigh Barty termine la saison en tête du classement mondial des joueuses de Tennis, dévoilé ce lundi, après son succès aux Masters WTA de Shenzhen.

– Football : Le Celta Vigo, 18ème du Championnat espagnol, a limogé son entraîneur Fran Escriba pour mauvais résultats.

– Golf : L’Américain Brendon Todd a remporté le Bermuda Championship, première épreuve du circuit nord-américain de golf PGA, en rendant une excellente dernière carte de 62, soit 9 sous le par.

– Taekwondo : Le Marocain Achraf Mahboubi a décroché une médaille de bronze au Tournoi Grand Slam, tenu du 1er au 3 novembre à Wuxi en Chine.

– Football : Le joueur portugais d’Everton André Gomes a été gravement blessé au niveau de la cheville, lors de l’opposition face à Tottenham (1-1), a annoncé son club.

– Marathon : Le Kényan Geoffrey Kamworor a remporté la catégorie hommes du marathon TCS New York City 2019, sa deuxième victoire en trois ans, avec un temps d’arrivée non officiel de 2 heures, 08 minutes et 13 secondes.

– Football : La Renaissance de Berkane a validé son billet pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après sa large victoire (5-0) face au club malgache Fosa Juniors, lors du match retour comptant pour le second tour préliminaire disputé au stade municipal de Berkane.

– Football : L’Olympic Club de Safi et l’Espérance de Tunis se sont neutralisés (1-1) au stade El Massira à Safi, en match aller des 8èmes de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs de football.

– Football : Le Hassania d’Agadir s’est qualifié en phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), grâce à sa victoire (2-1) face au club zambien des Green Eagles, lors du match retour comptant pour le second tour préliminaire disputé au Grand stade d’Agadir.

– Football : L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire de Leganés, a dû attendre la 12ème journée pour ouvrir son compteur de buts cette saison au Championnat espagnol.

– Rugby : L’Afrique du Sud remporte sa troisième Coupe du monde, suite à sa victoire face à l’Angleterre (32-12), à Yokohama.

– Athlétisme : L’équipe nationale marocaine pour les personnes handicapées participera aux championnats du monde, qui se dérouleront du 4 au 16 novembre à Dubaï.

– Football : La sélection marocaine féminine U20 effectuera, du 7 au 11 novembre 2019, un stage de préparation à huis clos au Centre national de la Jeunesse à Maâmoura à Salé.

– Taekwondo : La sélection nationale de Taekwondo s’est classée en 3è position lors de la 4e édition du Championnat international de Palestine, tenue du 31 octobre au 3 novembre à Naplouse.

– Trail : Les athlètes marocain Aitmasri Hafid et allemande Lodder Farah ont remporté la 16ème édition du Sahara Trail, organisée à Zagora à l’initiative de l’Association Chala pour le développement sportif et rural avec la participation de 470 coureurs marocains et étrangers.

– Football : Le Raja et le Wydad se sont neutralisés lors du derby casablancais (1-1), en match aller des 8èmes de finale de la Coupe Arabe Mohammed VI des Clubs de football, disputé sur la pelouse du Complexe Mohammed V.

– VTT : Les Marocains se sont illustrés à Tunis en remportant six médailles, dont deux en or, lors de la 3ème édition du Championnat arabe.

– Hockey en salle : La sélection indienne s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, après avoir battu la Russie sur le score de 7-1, en match retour des qualifications, disputé sur la pelouse du Stade Kalinga à New Delhi.

– Boxe : adjugé, à Las Vegas, le titre WBO des mi-lourds en s’imposant face au Russe Sergei Kovalev par K.O. au 11ème round, réussissant l’exploit de devenir champion dans une quatrième catégorie de poids différente en sautant deux divisions.

– MotoGP : L’Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) a remporté dimanche le Grand Prix de Malaisie catégorie MotoGP, devant son compatriote Marc Marquez (Honda) et l’Italien Andrea Dovizioso (Ducati).

– Baseball : Des milliers de personnes parés de rouge se sont rassemblées, à Washington, pour donner un accueil jubilatoire aux « Nationals », l’équipe locale de baseball, victorieuse de la « World Séries », le premier titre majeur de la capitale en Ligue nord-américaine de baseball (MLB) en presque un siècle.

– Cyclisme : L’Italien Filippo Ganna a signé un nouveau record du monde des 4 kilomètres départ arrêté, en 4 min 04 sec 252 avec une moyenne de 58,956 km/h, lors des qualifications de la poursuite dans la manche de la Coupe du monde sur piste, à Minsk.

– Golf : La jeune américaine Nelly Korda a remporté le Taiwan Championship, pour la deuxième fois de suite, à l’issue d’un playoff à trois, empochant son deuxième titre de l’année après l’Open d’Australie.

– Semi-marathon : L’athlète marocain Omar Ait Chitachen (Club olympique Khouribga) a remporté le SMI d’Agadir (21km), avec un chrono de 1h 03min 29sec.

– Echecs : L’Université Mohammed VI Polytechnique et La Fondation des Cultures du Monde a organisé, du 30 octobre au 2 novembre, la première édition du ‘‘Festival International des Échecs’’, une rencontre dédiée aux échecs qui comprend un tournoi international amical au sein du campus UM6P.

– Para-taekwondo : Les Marocains Rachid Ismaïli et Ayoub Khandouch ont remporté deux médailles d’or respectivement dans la catégorie k43 (+75 kg) et dans la catégorie de Pomsea B31, dans le cadre des championnats d’Europe qui se sont déroulés dans la ville italienne de Bari.

– Football : La CAF a désigné trois arbitres dames, dont la Marocaine Fatiha Jermouni, pour officier dans un tournoi masculin, en l’occurrence la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U23, qui se tiendra du 8 au 22 novembre en Egypte.

– Rallyes : Le champion du monde des rallyes (WRC) en 2019, l’Estonien Ott Tänak a décidé de quitter Toyota pour rejoindre Hyundai pour les saisons 2020 et 2021.

– Basketball : Le club égyptien de l’Ittihad d’Alexandrie a remporté le titre de la 32ème édition des Championnats arabes des clubs champions, grâce à sa victoire en finale face au club libanais Beyrouth (90-86), disputée à la Salle Fathallah El Bouaâzaoui à Salé.

– JO 2020 : Tokyo ne bloquera pas la décision du Comité international olympique de délocaliser le marathon et la marche à Sapporo dans le nord du Japon, a annoncé la gouverneure de la capitale nippone, Yuriko Koike.

– Football : La Fédération djiboutienne a annoncé la nomination du technicien français Yann Danialo, nouvel entraîneur de la sélection.

– Basketball : L’Association Sportive de Salé (ASS) s’est contentée de la quatrième place de la 32ème édition des Championnats arabes des clubs champions, après sa défaite (74-77) face au club tunisien de l’Union sportive monastirienne, en match de classement disputé à la Salle Fathallah El Bouaâzaoui à Salé.

– Football : Le Toronto FC a accédé à la finale du championnat nord-américain de football (MLS) où il affrontera Seattle Sounders après sa victoire (2-1) contre Atlanta United.

– VTT : La Marocaine Noussek Bouchama a remporté une médaille de bronze lors des compétitions du 3ème championnat arabe, organisé du 27 octobre au 2 novembre dans la forêt de Gammarth et la montagne de Sidi Thabet (banlieue de Tunis).

– Football : L’international italien Marco Verratti a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain, a indiqué le club.

– Football : La FIFA a annoncé la nomination d’un comité de normalisation à la tête de la Fédération des Comores (FFC), après la dissolution de l’organe chargé de la gestion du football dans ce pays.

– Baseball : Les Nationals, la franchise de baseball de Washington DC, ont été couronnés champions de la Série mondiale, la grande finale de la Ligue majeure de baseball (MLB), après leur victoire 6 à 2 face aux Astros de Houston lors du septième et ultime match opposant les deux équipes.

– Football : L’ancien sélectionneur de la Belgique et des Pays-Bas, Dick Advocaat, sera le remplaçant de Jaap Stam sur le banc de Feyenoord, a annoncé le club néerlandais.

– Football : La Norvégienne de l’Olympique lyonnais, Ada Hegerberg, est devenue seule meilleure buteuse de l’histoire de la Ligue des champions féminine avec 53 réalisations.

– Rallyes : L’édition 2020 du Silk Way Rally autos-motos reliera, sur 8 000 kilomètres, Moscou à Urumqi (dans l’ouest de la Chine) en passant par le sud du Kazakhstan.

– Rugby : Sam Burgess, star anglaise du rugby à XIII et centre du XV de la Rose lors de la Coupe du monde 2015, a annoncé sa décision de mettre fin à sa carrière, à 30 ans, en raison d’une blessure à une épaule.

– Volley-Ball : L’Assemblée générale ordinaire de la Fédération royale marocaine (FRMVB) au titre de la saison 2018-2019 se tiendra le 17 novembre à la Salle couverte du Complexe sportif Mohammed V, au lieu de la ville d’Errachidia.

– Tennis : Roger Federer a déclaré forfait avant son entrée en lice à l’ATP Cup, une nouvelle compétition par équipes qui se déroulera en janvier en Australie, « pour des raisons familiales ».

– Hip-hop : Le Marocain Mohamed Salim a remporté la médaille de bronze du Battle individuel, comptant pour les championnats du monde, qui se sont déroulés récemment aux Pays-Bas.

– Football : L’ancienne star du football David Beckham devrait prendre part à la rencontre de gala, le 6 novembre prochain à Laâyoune, réunissant plusieurs stars internationales à l’occasion du 44ème anniversaire de la Marche verte.

– Basketball : L’Association sportive de Salé (ASS) de Basketball a validé sa qualification en demi-finale de la 32ème édition des Championnats arabes des clubs champions, après sa victoire face à l’AS FAR (78-62), en match disputé à la Salle Fathallah El Bouaâzaoui à Salé.

– Football : Les Seattle Sounders se sont qualifiés pour la finale de MLS en battant le Los Angeles FC (3-1) en finale de la conférence Ouest du championnat nord-américain de football.

– Vélo de montagne : L’équipe marocaine de vélo de montagne a remporté les médailles d’or et d’argent dans la course de descente (Downhill), disputée dans la montagne de Sidi Thabet (nord-ouest de Tunis), dans le cadre de la 3ème édition des championnats arabes de vélos de montagne, qui s’est tenue du 29 octobre au 1er novembre dans la capitale tunisienne.

– Football : L’AC Milan a enregistré une perte record de 145,9 millions d’euros en 2018, selon le bilan approuvé lors de l’assemblée du club.

– Course à pied : La 16ème édition du Sahara Trail de Zagora s’est déroulée ce 2 novembre, à l’initiative de l’Association Chala pour le développement sportif et rural, avec la participation de plusieurs athlètes marocaines et étrangers.

– Dopage : Les travaux de la 7ème Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport se sont tenus, à Paris, au siège de l’organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), avec la participation des représentants de 188 Etats parties à la Convention, dont le Maroc.

– Vélos de montagne : La sélection marocaine a pris part à la 3ème édition des championnat arabes, qui s’est tenue à Carthage du 29 octobre au 1er novembre.

– Tennis : Le Français Richard Gasquet a déclaré forfait avant son entrée en lice au Masters 1000 de Paris en raison d’une blessure au genou gauche, mettant ainsi un terme prématuré à sa saison.

– Course de montagne : L’Association Tétouan Asmir et l’établissement Dinan Sport a organisé la 5ème édition de la course bi-continentale EURAFRICA TRAIL.

– Football : Le milieu offensif français de la Fiorentina, Franck Ribéry, est suspendu pour trois matches après avoir poussé un arbitre-assistant à la fin du match perdu contre la Lazio Rome (2-1) dans le cadre de la 9ème journée du championnat d’Italie de football.

– Rugby : La prochaine Coupe du monde de rugby à VII de 2022 aura lieu au Cap, en Afrique du Sud, a indiqué World Rugby, une première pour l’Afrique.