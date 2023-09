Les secouristes marocains, appuyés par les équipes étrangères, continuent de mener une course contre la montre pour retrouver d’éventuels survivants et fournir l’assistance à des centaines de sans-abris, après le séisme qui a fait plus de 2.100 morts.

Le séisme, le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans, a dévasté des villages entiers dans une région située au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech (centre). Dans plusieurs localités, des membres des forces de sécurité continuent d’aider à creuser des tombes pour les victimes, alors que d’autres installent des tentes jaunes pour les sinistrés qui ont perdu leur logement.

Mais ce n’est pas tout, puisque des quatre coins du Royaume, les citoyens se sont mobilisés afin de collecter les dons et les aides en nature au profit des sinistrés. Plusieurs associations et volontaires sont à pied-d’oeuvre, depuis les premières heures suivant le séisme, pour aider à acheminer les dons vers Marrakech notamment pourqu’ensuite, ceux-ci soient adressés vers les différentes provinces et villages.

SOLIDARITÉ 🇲🇦 – Mobilisation générale de la population à Rabat ! pic.twitter.com/1DwNhQ7mpm — MM ۞ (@MoorishMovement) September 10, 2023