Une nouvelle actualisation des dégâts humains causés par le séisme d’Al Haouz vient de tomber ! Le ministère de l’Intérieur annonce un bilan, arrêté à 13h samedi, recensant une montée des décès de 820 à 1.037 personnes, en plus de 1.024 blessés, dont 721 dans un état critique.

Dans ce cadre, ajoute le communiqué du ministère de l’Intérieur, les décès ont été constatés dans 9 provinces et préfectures: 542 dans la province d’Al Haouz, 321 à Taroudant, 103 à Chichaoua, 38 à Ouarzazate et 1 un cas à Tinghir.

Aucun nouveau cas n’a été jusqu’ici enregistré dans les provinces et préfectures de Marrakech, Azilal, Agadir Ida Outanane, Grand Casablanca et Youssoufia.

Le ministère assure que les efforts se poursuivent afin de mobiliser tous les moyens humains et logistiques nécessaires, en plus d’unités d’intervention spécialisées et de la pleine mobilisation des infrastructures sanitaires pour offrir les soins nécessaires.

Le précédent bilan faisait état de 820 morts et 672 blessés.