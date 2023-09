Un important dispositif médical a été déployé à Taroudant, l’une des provinces touchées par le séisme survenu vendredi, afin de secourir les blessés et de venir en aide aux populations sinistrées.

Le directeur du Centre hospitalier El Mokhtar Soussi a pris en charge environ 200 patients jusqu’à 11 heures le samedi. Parmi ces patients, de nombreux présentaient des fractures et des blessures diverses. Il a souligné que l’ensemble du personnel médical et paramédical avait été mobilisé pour apporter une assistance aux victimes de cette catastrophe.

Les cas les plus graves nécessitant une intervention chirurgicale ont été transférés au Centre hospitalier régional Hassan II d’Agadir. En étroite coordination avec la délégation provinciale et la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Souss-Massa, tous les moyens humains et logistiques nécessaires avaient été mobilisés, avec la contribution significative de la société civile et du Croissant Rouge aux efforts de secours.

Dans un geste de solidarité exemplaire, de nombreux acteurs de la société civile ainsi que de jeunes volontaires sont venus prêter main-forte à la protection civile, aux équipes médicales et aux autorités locales pour apporter leur aide aux blessés et aux personnes sinistrées.

La secousse sismique, d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter, a été ressentie dans plusieurs villes du Royaume. Selon un bilan mis à jour par le ministère de l’Intérieur jusqu’à 10 heures le samedi, elle a malheureusement entraîné la perte de 820 vies et causé des blessures à 672 personnes, dont 205 sont dans un état critique.