Suite au tragique séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, dans la nuit du vendredi, et dans le cadre des messages et actions de solidarité, le Directeur régional du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, a effectué une visite de deux heures dans la médina de Marrakech, samedi.

A l’issue de cette visite, le responsable a déclaré: « Après une catastrophe comme celle-ci, le plus important est de préserver les vies humaines. Mais il faut aussi prévoir immédiatement la deuxième phase, qui comprendra la reconstruction des écoles et des biens culturels affectés par le tremblement de terre. Marrakech regorge de ses lieux, qui sont inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO »

Et d’ajouter: » La Directrice générale, Mme Azoulay, a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple marocain et souhaitait mieux comprendre l’impact de la catastrophe. On peut d’ores et déjà dire qu’ils sont beaucoup plus importants qu’on ne l’attendait. Nous avons constaté des fissures importantes sur le minaret de la Koutoubia, la structure le plus emblématique, mais aussi la destruction quasi complète du minaret de la mosquée Kharbouch sur la place Jama El Fnaa. Les remparts de la ville sont aussi endommagés en de multiples endroits. Le quartier à l’évidence le plus affecté est cependant le Mellah (ancien quartier juif) où les destructions de maisons anciennes sont les plus spectaculaires. »