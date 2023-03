Vendredi dernier, en marge de l’African Digital Summit (ADS) 2023, le

fondateur et président de Brand Africa, Thebe Ikalafeng et le directeur général d’Integrate Kantar, Siham Malek, ont annoncé la sélection, jamais publiée auparavant, des meilleures marques du Maroc de l’étude Brand Africa « Africa’s Best Brands 2022″.

Dans ce sillage, Bank of Africa a été désignée la marque de services financiers la plus admirée au Maroc et l’une des 10 meilleures du continent.

Représentée par son directeur de la communication et des relations institutionnelles, Mounir Jazouli a déclaré : ‘’C’est avec une immense fierté et un grand honneur que je reçois ce prix au nom des 15200 membres de cette grande famille, à leur tête le président Othman Benjelloun, dans les 31 pays de présence de Bank of Africa qui incarne aujourd’hui le nouveau visage

d’une marque historique BMCE Bank et porte les ambitions d’un groupe engagé pour le développement et le rayonnement de l’Afrique ».

En tant qu’initiative à but non lucratif et pour garantir l’objectivité et l’indépendance des classements, la recherche Brand Africa 100 » Africa’s Best Brands » visant à déterminer les marques les plus admirées de l’esprit en Afrique, n’est financée par aucune marque.